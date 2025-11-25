高市首相の「台湾有事」をめぐる国会答弁に中国が強く反発する中、高市首相はアメリカのトランプ大統領と電話で会談しました。国会記者会館からフジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。台湾有事をめぐる発言で日中関係に大きな溝ができる中、高市首相はトランプ大統領と日米の緊密な連携を確認できたと一枚岩を強調しました。高市首相：先般のトランプ大統領の訪日に続きまして、日米間の緊密な連携を確認できた。トラ