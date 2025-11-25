µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¹ä¤Îµð¿ÍÆþ¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFAÀë¸À¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³°Ìî¼ê¤Î¾¾ËÜ¹ä¤¬µð¿ÍÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡×´Þ¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬11·î25ÆüÉÕ¤Î»æÌÌ¤ÇÊó¤¸¤¿¡£ ¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¸ý²¼¼ê¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê¡×FAÀë¸À¤Ë»ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à32ºÐ³°Ìî¼ê¤Î·èÃÇ¤òµåÃÄOB¤â»Ù»ý¡Ö¿·¤¿¤ÊÌîµå¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºÇ½ª¥Á¥ã¥ó¥¹¡×2022Ç¯¤Ë¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â³ÍÆÀ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç