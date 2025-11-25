牛丼チェーン店「すき家」は、2025年12月2日（火）午前9時より、「白髪ねぎ牛丼」「赤だれ白髪ねぎ牛丼」の販売を開始する。※文中価格は全て税込表記今年もすき家に2種の白髪ねぎ牛丼が登場。「白髪ねぎ牛丼」は、すき家特製の旨塩だれを白髪ねぎにかけ、アクセントにブラックペッパーを振りかけた一品。シャキシャキ食感の白髪ねぎと、ごま油香る旨塩だれの相性は抜群で、ライスが進むという。「赤だれ白髪ねぎ牛丼」は、唐辛子