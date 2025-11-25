11月21日、「Sansan株式会社」（東京・渋谷区）は、都内でAIソリューション発表会を開催。企業が保有するビジネスデータを活用するための核となる3つのAIソリューション「Sansan Data Intelligence」「Sansan AIエージェント」「Sansan MCPサーバー」を発表し、代表の寺田親弘氏らが登壇。企業のAIによる業務変革を強力に推進する戦略を明らかにした。【動画】Sansan相手のメールに“自動送付” 「デジタル名刺」の新サービス冒頭