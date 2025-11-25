石川県は一般会計で約88億5000万円となる12月補正予算案を11月25日、県議会に内示しました。このうち40億円余りが物価高への対応にあてられます。県の12月補正予算案には一般会計で88億5851万円が計上され、2025年度の累計は約8866億4000万円となっています。補正予算案のうち40億円余りは物価高への対応として水道や光熱費など暮らしへの支援のほか、事業者の支援にあてられます。また、11億6000万円余りを能登半島地震と奥能登豪