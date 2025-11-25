相鉄ホテルマネジメントは、「（仮称）相鉄フレッサイン姫路」を2028年冬に開業する。建物は地上10階建て。客室は186室を予定している。相鉄ホテル開発が土地を賃借して建物を建設する。「相鉄フレッサイン」ブランドは関西で9軒目、兵庫県内では神戸三宮に次いで2軒目となる。これにより相鉄グループの宿泊特化型ホテルは61軒に拡大する。アクセスは、JR山陽新幹線・山陽本線姫路駅から徒歩約4分、山陽電気鉄道本線山陽姫路駅から