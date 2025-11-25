JR東日本とパスモは、コード決済サービス「teppay（テッペイ）」を提供する。JR東日本は「モバイルSuica」のアップデートにより2026年秋、パスモは「モバイルPASMO」で2027年春からサービスを開始する。提供開始日は決定次第発表する。名称は「travel（移動・旅）」、「easy（簡単）」、「partnership（つながり）」の頭文字から名付けた。teppeiマークがある店舗のほか、ジェーシービー（JCB）が提供する統一コード決済サービス「