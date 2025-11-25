ヒルトン東京は、「苺シノワアフタヌーンティー」を12月27日から提供する。点心食べ放題とシェフズスペシャル10品、鳥籠風アフタヌーンティースタンドで楽しむ4種類のスイーツとフレッシュ苺のセット。シェフズスペシャルは、鮑の海鮮オイスターソース掛け、渡り蟹のチリソース炒め、黒毛和牛の湯引き、牡蠣・白木耳・えのき茸・クコの実入りコラーゲンスープなど。点心は、翡翠抹茶海老蒸餃子、海老入りポーク焼売トリュフ飾り、