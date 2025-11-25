近畿地方は２６日昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷などに注意が必要です。また、２５日夜からは黄砂の飛来が予想されています。近畿地方は、上空にこの時期としては強い寒気が流れ込む影響で、２６日昼前にかけて、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。竜巻などの激しい突風やひょう、落雷、急な強い雨に注意が必要です。また２５日夜から２６日にかけて、広い範囲で黄砂の飛来が予想されています。近畿で秋に