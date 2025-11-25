平成仮面ライダーシリーズ第2作として、シリーズの基礎を固めたのが「仮面ライダーアギト」。昭和ライダーの2作目「仮面ライダーV3」のオマージュともいえる描写があることでファンには知られている。アギト、G3、ギルスという3人の仮面ライダーを主軸に置いた群像劇スタイルであることも特徴的だ。アギト／津上翔一(賀集利樹)、G3／氷川誠(要潤)、ギルス／葦原涼(友井雄亮)。3人の主人公が、それぞれの置かれた場所で、自分のあり