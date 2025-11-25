タレントの中川翔子さんは11月25日、自身のInstagramを更新。浅草 酉の市を満喫した際のプライベートショットを公開しました。【写真】中川翔子＆母親のツーショット「リフレッシュする時間も絶対必要だと思います」「双子を見ててもらい、、桂子さんとめちゃくちゃ久しぶりに母娘で外出！」と報告した中川さん。「毎年行く、浅草の酉の市にいきました！」とのことです。投稿に載せた写真の1枚目は現地で撮影した親子ショットです