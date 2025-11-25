クラブメッドは、「ブラックフライデーセール」を11月7日から30日まで開催している。対象となるのは石垣島 カビラ、北海道 トマム、北海道 サホロ、キロロ グランド、キロロ ピーク、モルディブ（カニフィノール、フィノールヴィラ）、インドネシア（バリ、ビンタン）、タイ プーケット、マレーシア チェラティンビーチの各リゾート。ビーチリゾートは3泊以上、北海道スキーリゾートは5泊以上で宿泊プランが20％、パッケージプラン