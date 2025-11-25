ニューストップ > 国内ニュース > びわ湖の湖底からほぼ完全な形の縄文土器が発見 約1万年以上前のもの… 滋賀県 琵琶湖 遺跡 時事ニュース MBSニュース びわ湖の湖底からほぼ完全な形の縄文土器が発見 約1万年以上前のものと推定 2025年11月25日 12時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと びわ湖の湖底から縄文土器がほぼ完全な形で見つかったと滋賀県が発表した 土器の形は砲弾型で1万500年から1万1000年前のものと推定されているという 今後、船の積荷が落下した可能性などを含め調査を進めるとしている 記事を読む おすすめ記事 那須川天心が判定負け、ファンに土下座 世界初挑戦で元王者・井上拓真に 格闘技55戦目で初黒星 2025年11月24日 21時35分 日本と中国を結ぶ12航空路線で全便欠航 2025年11月24日 21時10分 「なんでこんなバカが国のトップなの？」カリスマ的な人気を誇るアーティスト 高市首相の“洋服選び”投稿に怒り爆発 2025年11月24日 17時15分 松本さん報道、講談社に220万円賠償命令 2025年11月25日 10時30分 中国の火鍋店でスープと燃料を間違って混入 １１人が病院に搬送 2025年11月24日 18時45分