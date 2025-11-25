言葉の空欄に共通して入るひらがなを推理する「ことば脳トレ」！ 発想の柔らかさが大事になる人気のクイズです。3つ全てに当てはまる言葉を見つけられるでしょうか？問題：□に共通して入るひらがなは？次の3つの空欄に、同じひらがなを入れて完成させてください。・□□びき・□□しゅう・せい□□何が入るか分かりますか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：ふく正解は「ふく」でした。▼解説3つの言葉に「ふく」を入れてみると、全て意