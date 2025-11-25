巨人・平内龍太投手（27）が25日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み500万円減の年俸2700万円（金額は推定）でサインした。今季は12試合で1勝1敗、防御率5・74。「登板数も少なかったり、防御率も悪い。最後も1軍にいたのが不思議なぐらい」と悔しがった。来季の目標に開幕1軍と年間通じて1軍で投げることを掲げ「勝ちパターンとか、そういうところを狙って行きたい」。制球力向上へ投げ込み中心のオフを過ごすと明かし