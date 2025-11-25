山形県内で先月末までに確認された特殊詐欺などによる被害額が８億５０００万円を超え、去年の同じ時期に比べおよそ３億円上回っていることがわかりました。 【写真を見る】去年の同時期より3億円以上増加...特殊詐欺などの被害額が8億5000万円超え（山形） 警察によりますと、先月末までに確認された特殊詐欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害は１４０件で、８億５６７０万円となっています。 去年の同じ時期に比べ被害件