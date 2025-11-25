タレントの松本人志さんと一緒に参加した酒席について報じた記事などで名誉を傷つけられたとしてタレントの渡辺センスさんが講談社に賠償を求めた裁判で、東京地裁は220万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。写真週刊誌「フライデー」と「フライデーデジタル」は去年、タレントの渡辺センスさんが2018年に大阪市のホテルで松本人志さんとともに参加した酒席の場に、渡辺さんが女性を誘ったなどと指摘する記事を掲載しました