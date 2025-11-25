県外で熊本の魅力を発信する｢くまもと大好き大使｣に県出身のシンガーソングライター、杉本琢弥さんが選ばれ24日、委嘱式が行われました。 SNSで熊本弁の動画を投稿し、｢熊本の彼氏｣として知られるシンガーソングライターの杉本琢弥さん。熊本市出身で、現在はラジオや俳優などマルチな活動で活躍の場を広げています。24日は熊本市中央区で開催された杉本さんのコンサートの中でくまもと大好き大