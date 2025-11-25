ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 「おこめ券」配布検討は2自治体「事務負担が大きい」などの声も 物価 地方自治体 お米 時事ニュース 日テレNEWS NNN 「おこめ券」配布検討は2自治体「事務負担が大きい」などの声も 2025年11月25日 12時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「おこめ券」配布を巡り、日本テレビが東京23区などの自治体に調査した 「配布を検討している」自治体は東京都目黒区と沖縄県那覇市の2つに 配布に伴う課題としては、「事務負担が大きい」との声が多かった 記事を読む おすすめ記事 那須川天心が判定負け、ファンに土下座 世界初挑戦で元王者・井上拓真に 格闘技55戦目で初黒星 2025年11月24日 21時35分 日本と中国を結ぶ12航空路線で全便欠航 2025年11月24日 21時10分 「なんでこんなバカが国のトップなの？」カリスマ的な人気を誇るアーティスト 高市首相の“洋服選び”投稿に怒り爆発 2025年11月24日 17時15分 松本さん報道、講談社に220万円賠償命令 2025年11月25日 10時30分 中国の火鍋店でスープと燃料を間違って混入 １１人が病院に搬送 2025年11月24日 18時45分