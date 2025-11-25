◇サッカー FIFA U-17ワールドカップカタール(11月3日〜27日、カタール)『FIFA U-17ワールドカップ』の準決勝が24日に行われ、オーストリアとポルトガルが決勝に勝ち上がりました。準々決勝で日本を破ったオーストリアがイタリアに2-0で勝利。数的優位となった試合終盤には鮮やかなフリーキックを決めるなど、2-0で初の決勝に勝ち上がりました。日本とグループステージで同組だったポルトガルはブラジルと激突。互いに得点奪えずPK