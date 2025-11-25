熊本県内には16日にかけて黄砂が飛来する見込みです。車の運転などに注意してください。熊本地方気象台によりますと、中国大陸で発生した低気圧の影響で、25日から26日にかけ黄砂が飛来する見込みです。見通しが悪くなるため、交通への影響や車の運転などに注意してください。