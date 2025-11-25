円安を目指すんだとやってきて、実際に円安になったらいろいろな問題が起きている。「僕は納得いかない」と、俳優の風間俊介さんは首を傾げた。2025年11月24日放送の「ZIP!」（日本テレビ系）は、「TOP NEWS解説」コーナーで、 高市内閣が決定した21兆3000億円の総合経済対策と加速する円安を取り上げた。風間俊介さん「僕は正直わからない」経済ジャーナリストの後藤達也氏が「21兆円規模の経済対策は異例の大きさで、日本の財政