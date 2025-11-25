自分は当たり前だと思っている金銭感覚が、周囲の女性から「結婚相手にはイヤ！」とドン引きされていることもあるかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性197名に聞いたアンケートを参考に「『その金銭感覚じゃ、結婚なんてムリムリ！』と、女性からジャッジされてしまう言動」を紹介します。【１】「妻は産休だけ取って復帰、生活費は分担」と、女性の負担が大きい将来像を描いている「『生活費は年収比で』って、