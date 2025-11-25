オンニュド旗阿什罕蘇木（ソム）で黄柳の苗を背負って運ぶ住民。（１１月１４日撮影、赤峰＝新華社記者／賈立君）【新華社赤峰11月25日】中国内モンゴル自治区赤峰市オンニュド旗では初冬を迎え、科爾沁（ホルチン）砂地の風食を防ぎ砂を固定するため、住民たちが好天を利用し、ヤナギ属の植物、黄柳の植樹に取り組んでいる。京津冀（北京・天津・河北2市1省）地域の風砂（風と砂ぼこり）発生源の一つで、中国最大の砂地である