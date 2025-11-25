陸上、国学院大の前田康弘監督、主将の上原琉翔（４年）、野中恒亨（３年）は２５日、都内で行われた「ＡＤＩＤＡＳＥＫＩＤＥＮＤＡＹ」に出席し、アディダスの駅伝シューズについてトークショーを行った。出雲駅伝３区区間２位、全日本では３区区間賞を獲得した野中は、２２日の八王子ロングディスタンスでは日本選手学生歴代６位となる２７分３６秒６４を記録した。いま絶好調のランナーは、日頃のシューズとのかかわり