お笑いコンビ「見取り図」のリリーが、２５日までに自身のＳＮＳを更新。意外な賞を受賞したことを明かした。インスタグラムで「『ネイルオブザイヤー２０２５』受賞させていただきました！」と報告し、「ネイリストとして嬉（うれ）しく思います」と喜びの声をつづって、「見取り図リリー殿」と書かれたトロフィーと金色ラメネイルをつけた手の写真をアップした。「プロフィールの受賞歴の欄を上方漫才大賞奨励賞ネイリ