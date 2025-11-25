福岡市東区で転倒した高齢男性を救助したとして25日、博多高校の生徒3人に警察から感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは、博多高校の看護専攻科の1年生、奥村くるみさん、岩森姫愛さん、安部ひまりさんの3人です。3人は5日、福岡市東区の路上で、ふらつきながら赤信号を横断しようとして転倒した高齢男性を発見し、声をかけました。その後、110番通報し、1人で帰ろうとする男性を引き止め、到着した警察官に引き継ぐなどし