10月末までに県内で確認された電話でお金詐欺やSNS型投資詐欺などの被害額はおよそ31億4300万円に上り去年の同じ時期と比べて11億円余り上回っています。県警によりますと今年、県内で10月末までに確認された電話でお金詐欺やSNS型投資詐欺などの被害は「368件」あり、被害額は合わせて31億4300万円余りに上ることがわかりました。去年の同じ時期より11億円余り増えています。特に、警察官などを名乗り捜査名目で現金などをだまし