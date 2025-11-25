立山町の舟橋貴之町長はきのう、来年1月に行われる町長選挙に6期目を目指して立候補することを表明しました。舟橋町長「来年1月20日の立山町長選挙に出馬したいと考えていると、皆さんに報告したいと思います」立山町の舟橋町長は昨夜、後援会の総会で来年1月に行われる立山町長選挙に6期目を目指して立候補することを表明しました。地鉄立山線の存続に向けて取り組むとしたほか、ひとり親家庭への経済支援などを進める考えを示し