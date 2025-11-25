アメリカで、炎上する車内から取り残された巡査を近隣住民の兄弟が助ける様子がカメラに捉えられた。兄弟が危険を省みず救助した理由には、「母親の教え」があったという。炎上車から巡査救出した住民たちアメリカで現場に向かう途中、事故を起こしてしまったサフィ巡査。パトカーは炎上し、巡査は車内に取り残されたままだった。絶体絶命の状況に駆けつけたのは、たまたま事故を目にした近隣住民たちだ。巡査を救助した近隣住民・