東京都文京区の個室マッサージ店でタイ国籍の当時１２歳の少女（１３）が男性客に性的サービスをさせられていた事件で、警視庁は２５日、同店経営者の男（５１）（調布市飛田給）を風営法違反（禁止地域営業）容疑で再逮捕した。発表によると、男は４日、風俗店の営業が禁止されている文京区湯島の同店で、同国籍の女性従業員（３３）（入管難民法違反容疑などで逮捕）に客を相手に性的サービスをさせた疑い。調べに「法律に違