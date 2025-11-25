公明党の斉藤鉄夫代表が11月24日、柏崎刈羽原発を視察し、花角知事が再稼働容認を表明したことに対し「非常に丁寧なプロセス」と評価しました。斉藤代表は柏崎刈羽原発6号機の原子炉建屋などを視察し安全対策などを確認しました。柏崎刈羽原発をめぐっては先週、花角知事が再稼働容認を表明していて斉藤代表は知事の判断を評価しました。〈公明党斉藤鉄夫代表〉「花角知事はこの7年間非常に丁寧なプロセスで県民の皆さんと対話を