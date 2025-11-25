国土交通省は２５日、外国に住所がある人の不動産取得に関する実態調査の結果を発表した。２０２５年１〜６月に東京都内の新築マンションを取得した外国居住者の割合は３・０％で、２４年１〜１２月より１・５ポイント上昇した。国交省はマンション価格の高騰を受け、外国人の不動産取得の実態を把握するため、今春から登記情報を基に調査してきた。東京２３区は３・５％で、都心６区（千代田、中央、港、新宿、文京、渋谷）