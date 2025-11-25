5年前、神奈川・川崎市の首都高速で時速200km以上の速度で高級スポーツカーを運転して乗用車に衝突し、夫婦を死亡させた罪に問われている男の裁判が開かれ、男は起訴内容を否認しました。会社役員の彦田嘉之被告（55）は2020年8月、川崎市の首都高湾岸線で車線変更を妨害する目的で時速200kmから268kmで高級スポーツカーを運転して制御困難に陥り、前を走っていた乗用車に衝突して乗っていた内山仁さん（当時70）と妻・美由紀さん