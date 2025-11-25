【にしたん社長の人生相談お悩みクリニック】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長があなたの悩みに答えます。【相談】妻と２人暮らしです。わたしはもう５年ほどで定年がきます。今は賃貸暮らしですがこの先を考えると家を買うことを視野に入れています。ただ、妻はまだ５０になったばかりで定年はまだ先で、私が「賃貸暮らしをやめて家を買おう」と言っても「ふーん」くらいの