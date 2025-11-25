きょうの県内はおおむね曇りとなっています。夕方からは雷を伴って雨脚が強まるところもありそうです。県内は気圧の谷や湿った空気の影響を受けて雲が広がっています。午前11時までの最高気温は富山市で15.7度、高岡市伏木で13.9度などとなっています。日中の予想最高気温は富山市で16度、高岡市伏木で15度と過ごしやすくなりそうです。夕方以降は広く雨となり雷を伴って雨脚が強まるところもあり、あすにかけては強い寒気が流れ込