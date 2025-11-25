これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。 竜巻などの激しい突風や急な強い雨・落雷に注意してください。 ◆25日(火)これからの天気 佐渡は、断続的に雨でカミナリを伴うことがあるでしょう。 次第に上・中・下越にも雨の範囲が広がり、夜には広く雨や雷雨となりそうです。 降水確率は、夜はほとんどのところで50%以上となっています。 ◆25日(火)の予想最高気