私はミユキ。夫のシンジと娘アカネ（中3）と暮らしています。わが家は義実家の近所に家を建て、夫の姉ホノカさんの家もすぐ近くにあります。うちのアカネと、ホノカさんの息子タイチ君（高3）は週末ごとに顔を合わせるので、まるできょうだいのように育ちました。けれど義実家の集まりでは昔から、アカネよりも年上のタイチ君の言うことが優先です。タイチ君もなんだかアカネのことを下に見ているような態度で、その関係が気になっ