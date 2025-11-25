みなさんが、1回あたりの外食につかう金額はいくらぐらいですか。リサーチ会社のマイボイスコム株式会社（東京都千代田区）が実施した「外食」に関する調査によると、昼食時は「800〜1000円未満」がボリュームゾーンとなり、2021年調査以降、1000円以上の比率が大きく増加していることがわかりました。【グラフ】昼食時「1人1回あたりの支出額」を見る調査は、同社のアンケートモニター1万1436人を対象として、2025年9月にインター