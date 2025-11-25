「←子どもたちのご飯、ワイのご飯→」【写真】一方、パパのハロウィンご飯は…？笑笑笑ハロウィンの日に撮影された、子どもと父それぞれの食事を並べた1枚が大きな話題となりました。どちらもカレーライスがメインですが、盛り付けにははっきりとした違いが。子どもたちのカレーには、おばけ形に盛りつけられた白米に海苔で目と口、そばにはくり抜かれたチーズのトッピング。さらに、チーズと海苔で目を