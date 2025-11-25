任期満了に伴う湯沢町長選が25日告示され、これまでに現職1人が立候補を届け出ています。 立候補の受け付けは午前8時30分から始まり、これまでに無所属で4期目を目指す田村正幸さんが届け出ました。田村さんは、出陣式で支援者を前に第一声を上げました。 ■田村正幸候補 「次の4年しっかりと全ては町民のため・町のため、町民の笑顔に貢献するという政治信条のもとでしっかりと取り組む。」 田村さんは3期12年で取り組