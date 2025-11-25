長野市の県消防学校では火災原因を調査する際の技能の習得を目指し、実際に建物を燃やして調査する実習が行われました。窓から勢いよく上がるオレンジ色の炎と黒煙。長野市の県消防学校では火災原因の調査を行う際の専門的な知識や技能の習得を目指し、実際に模擬家屋を燃やして調査する実習を行いました。25日、県内消防本部の火災調査課の研修生38人などが参加し燃えている様子を見学しました。26日は、焼け跡から出火箇所や原因