＜カシオワールドオープン事前情報◇25日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアー「カシオワールドオープン」が27日（木）から4日間の日程で開催される。来週の「ゴルフ日本シリーズJTカップ」はランキング上位者など出場枠が限られるため、今大会が多くの選手にとってシーズン最終戦。シード争いも今大会で決着を迎える。【連続写真】平成の怪物・松坂大輔のドライバースイング開幕に先立ち