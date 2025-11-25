＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 事前情報◇25日◇宮崎カントリークラブ◇6543ヤード・パー72＞今季の国内女子ツアーは、今週27日から行われるメジャー大会で長かったシーズンが幕を閉じる。出場できるのは、今季ツアー優勝者や、メルセデス・ランキング（以下MR）上位者ら40人のみというエリートフィールドだ。開幕を前に初日の組み合わせが発表された。〈連続写真〉肩と腰が“分離”して動いてる！小さくても平均