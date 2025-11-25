広島市中心部で目撃が相次いでいたサルは24日夕方に捕獲され、その後、山へ返されました。サルは24日午後5時ごろ、広島市中区西平塚町のビルの駐車場に入ったところを、警察官と区の職員が網で捕獲しました。広島市中心部では、今月18日に中区上幟町の学校などでサルが現れて以降、目撃情報が相次いでいました。市によると、体長およそ50センチの子ザルで、相次いで目撃されたサルと同じ個体とみられています。サルは24日夕