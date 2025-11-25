＜CMEグループ・ツアー選手権最終日◇22日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞ポイントランキング上位60人しか出場できない最終戦を、岩井千怜はトータル12アンダー・13位タイで終えた。最終日はボギーフリーの「68」。とはいえ、「ちょっと弱くて手前に切れてしまったパットが3つ。その悔いが残っています」と満足ポイントよりも先に口にしたのは反省点だった。米ツアーシーズン最終戦でも向上心ばかりだ。【写