国際電話を悪用した特殊詐欺による被害が増えています。県警は、ショッピングモールで買い物客らに国際電話の利用休止手続きを呼びかけました。 先週、新潟市のショッピングモールで警察が無料で申し込める『国際電話の利用休止手続き』を支援しました。県内では今年、国際電話を使った特殊詐欺が47件発生していて、被害額は約3億4000万円にのぼります。 ブースでは、怪しい電話を自動でブロックするスマ