1990年代に日本の女子テニス界をけん引した沢松奈生子という選手をご存じだろうか。兵庫・西宮市出身で、95年1月の阪神大震災では自宅が全壊。全豪オープンに出場中だった沢松は家族と連絡が取れないなか、四大大会では自己最高となるベスト8に進み、大きな話題となった。【写真】初優勝でかっこいい日本車もゲット！当時、沢松を取材したことがあるが、今でも覚えている言葉がある。テニスのWTAツアーは世界各地を転戦するサーキ