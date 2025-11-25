台湾出身の21歳、ウー・チャイェンが「大王製紙エリエールレディス」でツアー初優勝を飾った。そのスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも挙げてもらった。【連続写真】肩と腰が“分離”して動いてる！小さくても平均245ヤードを誇るウー・チャイェンのドライバースイング◇身長155センチと小柄ながらドライビングディスタンスは245ヤードオーバー、フェアウェイキープ率も70％超で、トータルドライ