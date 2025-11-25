11月24日、熊本県小国町の住宅の敷地内で伐採作業をしていた男性が、倒れてきた木の下敷きになり死亡しました。 【写真を見る】直径10cmの木の下敷きに庭で伐採していた男性死亡ヘルメットには出血の跡も熊本県小国町 24日午後4時20分ごろ、小国町北里で「夫が木の伐採中に下敷きになった」と、近くにいた妻から119番通報がありました。 消防が現場に駆け付けた当初、男性は呼びかけに反応があったということで、病院へ運